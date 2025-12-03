Москва и Ханой будут сотрудничать в цифровизации городского управления

ХАНОЙ, 3 декабря. /ТАСС/. Москва и Ханой договорились о сотрудничестве по нескольми направлениям, в том числе в сфере цифровизации городского управления. Об этом рассказал ТАСС министр правительства Москвы, руководитель Департамента внешнеэкономических и международных связей (ДВМС) Сергей Черёмин, возглавляющий столичную делегацию на проходящих с 30 ноября по 3 декабря Днях Москвы во Вьетнаме.

По его словам, состоявшиеся в Ханое встречи и переговоры показали востребованность обмена опытом в различных муниципальных сферах. "Мы подписали новую программу сотрудничества на ближайшие три года с Народным комитетом (мэрией) Ханоя. Наших коллег из Ханоя очень интересует цифровизация различных городских отраслей и особенно внедрение таких передовых решений, как цифровой двойник города. Москва сегодня его очень активно использует в принятии важнейших градостроительных решений, в комплексном развитии территории", - рассказал московский министр, выразив уверенность, что новая программа сотрудничества станет важным этапом в развитии межрегиональных связей России и Вьетнама.

Он отметил, что стороны договорились обмениваться опытом в области градостроительства, модернизации транспортной инфраструктуры. Ханойские власти также заинтересовались системами безопасности, которые, по словам Черёмина, сегодня очень эффективно применяются в Москве - это и сотни тысяч камер видеонаблюдения, и системы распознавания лиц, системы мониторинга чрезвычайных ситуаций и контроля за управлением жилищно-коммунальной сферой.

В ходе состоявшегося в Ханое делового форума представители администраций и бизнеса столиц России и Вьетнама, помимо взаимодействия в области городского хозяйства, обсудили и возможности сотрудничества в социальной сфере, в здравоохранении, обеспечении социальной защиты населения и в образовании, сообщил руководитель ДВМС. Министр московского правительства обратил внимание на актуальность расширения контактов между компаниями двух городов в области высоких технологий, промышленных решений, а также в области развития туризма. "Мы надеемся, что отрасль гостеприимства здесь продолжит бурно развиваться с учетом положительной статистики увеличения количества российских туристов, в том числе и тех, кто во Вьетнаме начал проводить семейный отдых", - отметил Черёмин.