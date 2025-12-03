"Выберу.ру": 31% россиян совершают импульсивные покупки из-за одиночества

Еще 23% опрошенных наоборот откладывают серьезные покупки или инвестиции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. 31% одиноких россиян чаще совершают импульсивные траты, а 23%, напротив, откладывают крупные покупки или инвестиции, опасаясь принять решение без совета близкого человека, показал опрос финансового маркетплейса "Выберу.ру" (материалы есть у ТАСС).

По данным опроса, 18% респондентов становятся более уязвимыми к навязанным услугам, рекламным предложениям или сомнительным инвестициям, а 15% утверждают, что одиночество никак не влияет на их финансовые решения. Лишь 13% отмечают, что отсутствие партнера заставляет их экономить, поскольку траты уменьшаются из-за сниженной активности или тревожности.

Также 57% участников опроса отметили, что тратят больше средств, чтобы поднять себе настроение, 42% стремятся компенсировать дефицит общения и почувствовать заботу, 36% расходуют деньги из-за скуки и отсутствия внешних впечатлений, а 28% - на покупку опыта, например онлайн-курсов или мастер-классов.

При этом часть россиян сталкивается с дефицитом качественной финансовой поддержки. Так, 33% опрошенных предпочитают решать вопросы самостоятельно, 24% пока не имеют близкого человека, с которым могли бы обсудить крупные расходы и чувствуют нехватку такого общения. 18% ориентируются исключительно на онлайн-источники или мнения финансовых экспертов, а 25% респондентов полагаются на советы друзей и родственников.

Кроме того, 31% респондентов боится совершить импульсивные покупки и потратить больше, чем могут себе позволить, 27% опасаются мошенников или сомнительных инвестиций, 21% пугает возможность накопить долги, 15% тревожит непрекращающийся рост цен, а 6% беспокоятся о возможной потере дохода.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.