Силуанов: рост экономики РФ составит менее 1% в 2025 году

Это планово и ожидаемо, отметил министр финансов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Экономический рост России в 2025 году составит менее 1%, но это планово и ожидаемо. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК на полях форума ВТБ "Россия зовет!".

"Президент [России Владимир Путин] сказал, что мы действительно ожидаем менее 1% экономического роста по текущему году, но это было планово, это ожидаемо", - сказал он.

Как отметил Силуанов, власти "шли на то, чтобы обеспечить устойчивый экономический рост".