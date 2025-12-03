Силуанов: доля углеводородов будет сокращаться в доходах бюджета

Россия будет и дальше вкладываться в сырьевые секторы экономики, отметил министр финансов

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Доля доходов от углеводородов будет сокращаться в доходах бюджета, но РФ будет и дальше вкладываться в сырьевые сектора экономики. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК на полях форума ВТБ "Россия зовет!".

"У нас доля доходов бюджета от нефти и газа была 50%. Поэтому любые изменения курса, любые изменения цены на нефть здорово, конечно, влияли на доходную базу. Сейчас мы видим, что развивается и ненефтяной сектор нашей экономики с одной стороны. Ну и мы видим о том, что доля доходов от углеводородов будет сокращаться и в доходах федерального бюджета. Мы сырьевая страна, мы будем дальше производить и вкладываться в сырьевые секторы экономики", - сказал он.