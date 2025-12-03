Силуанов: текущий диапазон курса рубля может сохраниться и на будущие периоды

Этот диапазон "более-менее сбалансирован, исходя из сегодняшнего платежного баланса", отметил министр финансов

Министр финансов РФ Антон Силуанов © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Нынешний диапазон курса рубля является более-менее сбалансированным, он может сохраниться и на будущие периоды. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК на полях форума ВТБ "Россия зовет!".

"Мы считаем, что тот диапазон, который сложился в последнее время, по курсу рубля, - он может сохраниться и на будущие периоды, потому что он более-менее сбалансирован, исходя из сегодняшнего платежного баланса", - сказал он.

Именно поэтому "надо учиться жить и работать при текущих курсовых соотношениях", подчеркнул Силуанов.