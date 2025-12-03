Минфин выполнил план по продаже активов по искам Генпрокуратуры на 80%

До конца года планируется привлечь около 100 млрд рублей от продажи таких активов, добавил министр финансов Антон Силуанов

Здание министерства финансов РФ © Александр Ярик/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство выполнило план продаже активов, которые перешли государству по искам Генпрокуратуры, на 80%. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК на полях форума ВТБ "Россия зовет!".

"Мы выполнили план на более чем 80%. До конца года надеемся провести несколько сделок, которые обеспечат нам те цифры, на которые мы рассчитываем", - сказал Силуанов.

Он также напомнил, что Минфин до конца года планирует привлечь около 100 млрд рублей от продажи таких активов.