Глава ФСВТС: Россия и Индия не свернули ни один из проектов ВТС в 2025 году

По словам Дмитрия Шугаева, отношения двух государств в военно-технической сфере развиваются, несмотря на непростую международную политическую обстановку

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 декабря. /ТАСС/. Отношения России и Индии в военно-технической области развиваются, несмотря на сложную ситуацию на международной арене, в текущем году не был свернут ни один из проектов в сфере ВТС, их реализуются десятки. Об этом в преддверии российско-индийского саммита в Нью-Дели заявил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Несмотря на все трудности текущей международной политической ситуации, наши отношения в военно-технической области развиваются поступательно и на плановой основе. Ни один из реализуемых в этой области взаимодействия проектов свернут не был, и в 2025 году по ряду из них были достигнуты положительные результаты", - сказал он.

Так, Шугаев напомнил, что в России завершено строительство и переданы Индии два корабля проекта 11356, продолжается лицензионное производство в Индии самолетов Су-30МКИ, авиационных двигателей, танков Т-90С. "В настоящее время Россия и Индия реализуют десятки масштабных проектов в военно-технической сфере", - подчеркнул глава ФСВТС.

Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. В Нью-Дели состоится 23-й российско-индийский саммит.