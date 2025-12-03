ФСВТС: Индия хочет приобрести больше ЗРК С-400

Россия рассматривает такую возможность, сообщил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев

ЗРК С-400 "Триумф" © Сергей Мальгавко/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 декабря. /ТАСС/. Индия после эффективного применения ЗРК С-400 "Триумф" хочет приобрести большее количество этих систем, Москва рассматривает такую возможность, стороны работают в этом направлении. Об этом в преддверии российско-индийского саммита в Нью-Дели заявил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Индийские военные специалисты проявляют живой интерес к новейшим российским системам ПВО, которые очень хорошо себя зарекомендовали и, естественно, индийская сторона хочет иметь больше подобных систем", - сказал он.

"Такие перспективы рассматриваются. Работаем вместе с индийскими коллегами в этом направлении", - подчеркнул Шугаев.

Глава ФСВТС напомнил, что индийские военные высоко оценили эффективность использования зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в ходе операции "Синдур", а премьер-министр Нарендра Моди сразу по завершении операции поздравил индийских военнослужащих с их успешным применением.

"Высокую результативность зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" вынуждены были признать и ведущие западные аналитические центры, которые отметили 90-процентную эффективность российской системы против 50-процентной эффективности американской системы "Пэтриот", - указал Шугаев.

Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря. В Нью-Дели состоится 23-й российско-индийский саммит.