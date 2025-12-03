Шугаев: новые проекты в сфере ВТС будут рассмотрены на саммите РФ и Индии

Речь прежде всего об авиационной технике, системах ПВО, сотрудничестве в области беспилотных технологий, сказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 декабря. /ТАСС/. Индия и Россия на саммите в Нью-Дели рассмотрят новые проекты в военно-технической сфере и обсудят расширение действующих контрактов. Об этом заявил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Естественно, в ходе саммита будет обсуждаться ряд новых проектов и рассматриваться возможность расширения действующих контрактов", - подчеркнул он.

"Прежде всего, это касается авиационной техники, систем ПВО, сотрудничества в области беспилотных технологий и оказания содействия в строительстве новых кораблей на индийских верфях", - добавил Шугаев.