Шугаев: новые проекты в сфере ВТС будут рассмотрены на саммите РФ и Индии
04:42
обновлено 04:43
НЬЮ-ДЕЛИ, 3 декабря. /ТАСС/. Индия и Россия на саммите в Нью-Дели рассмотрят новые проекты в военно-технической сфере и обсудят расширение действующих контрактов. Об этом заявил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.
"Естественно, в ходе саммита будет обсуждаться ряд новых проектов и рассматриваться возможность расширения действующих контрактов", - подчеркнул он.
"Прежде всего, это касается авиационной техники, систем ПВО, сотрудничества в области беспилотных технологий и оказания содействия в строительстве новых кораблей на индийских верфях", - добавил Шугаев.