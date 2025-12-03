"Циан": средний размер кредита на жилье в РФ вырос на 20% за год

Он составил 4,62 млн руб.

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Средний размер выданного ипотечного кредита в РФ в октябре 2025 года достиг 4,62 млн руб., что на 20% больше аналогичного периода 2024 года. Об этом говорится в материалах "Циан", которые есть в распоряжении ТАСС.

"По сравнению с октябрем 2024 года средний размер кредита увеличился на 20% (с 3,87 млн руб.): резкий рост произошел в первой половине 2025 года, затем с июля показатель зафиксировался на отметке в 4,6 млн руб. и только в октябре вновь немного увеличился", - отмечается в материалах, основанных на анализе данных Банка России по объемам ипотечного кредитования.

Средний кредит на новостройки теперь составляет 5,8 млн руб., однако летом 2022 года он достигал 6,1 млн руб., но за год снизился до 4,9 млн, после чего вновь начал медленно расти, отмечают аналитики. На вторичном рынке, включая индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), средний размер кредита в октябре этого года составил 3,7 млн руб.

По данным аналитиков, динамика среднего размера кредита сильнее, чем у стоимости жилья: за год новостройки подорожали в среднем на 13%, "вторичка" - на 8%. "Со снижением ипотечных ставок (сейчас ипотеку можно взять под 21-22%, год назад - под 25-26%) заемщики стали приобретать более дорогое жилье. К тому же изменилась структура выданных кредитов: в октябре 2024 года на "первичку" (где средний размер кредита выше) приходилось 34% всех выдач, в октябре 2025 года - 46%", - говорится в материалах.

Сильнее всего размер среднего ипотечного кредита вырос за год в Республиках Тыва и Алтай - примерно в два раза. В этих регионах также увеличилась доля первичного жилья в структуре выдач. Далее по динамике размера ипотеки идут Челябинская область, Пермский край и Астраханская область (+46%, +37% и +36% соответственно). Самая низкая динамика роста у Орловской области (+2%), Республики Крым (+7%) и Белгородской области (+8%). В Ингушетии и Чечне, где ипотека не пользуется большим спросом, размер среднего кредита на жилье снизился на 40% и 8% соответственно.