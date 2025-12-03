СО ЕЭС ждет утверждения перечня проектов модернизации 1,7 ГВт энергообъектов

Ожидается, что список объектов утвердят до конца 2025 года

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Системный оператор" ожидает, что перечень из 14 проектов модернизации генерирующих объектов на 2029 год с общей установленной мощностью 1 724 МВт будет утвержден до конца 2025 года. Об этом ТАСС сообщил глава СО ЕЭС Федор Опадчий в кулуарах Международного форума "Электрические сети - 2025".

Он напомнил, что в конце ноября регулятор опубликовал финальный перечень проектов модернизации. "Мы их проверили на техническую возможность проведения работ. Там указаны на самом деле рекомендации - где-то требуется автоматику определенную реализовать, чтобы можно было надолго вывести оборудование на работу. И сейчас этот перечень отправлен в правительство, правительство должно распоряжением утвердить эти проекты. Я рассчитываю, что до конца года он будет утвержден", - сказал Опадчий.

Кроме того, обсуждается корректировка параметров конкурса на замену газовых турбин. В текущем году было отобрано 10 проектов на 1 ГВт из квоты на 5 ГВт.

"Сейчас требуется дискуссия по донастройке параметров, почему не было такого активного участия. Минэнерго уже проводило ряд совещаний. То есть, в моем понимании сейчас нужно еще раз актуализировать параметры и тогда будем новый отбор на парогаз проводить", - подчеркнул Опадчий.

Ранее замминистра энергетики Петр Конюшенко сообщил ТАСС, что Минэнерго рассматривает возможность проведения в 2026 году дополнительного отбора проектов модернизации теплоэлектростанций, предусматривающих замену газовых турбин, на 2029-2031 годы.

В ноябре регулятор опубликовал предварительно одобренные заявки на модернизацию станций с заменой газовых турбин для 10 генерирующих объектов. Общая установленная мощность выбранных проектов на прошедший конкурс составила 1 ГВт из предусмотренной квоты в 5 ГВт. Три проекта будут реализованы в 2029 году (286 МВт), пять на 567 МВт - в 2030 году. Еще два проекта на 150 МВт заложены на 2031 год.