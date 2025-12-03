ФСВТС: Индия и РФ могут до 2030 года начать разработку истребителя пятого поколения

Основными направлениями сотрудничества двух стран на период до 2030 года могут стать взаимодействие в области боевой авиации, уточнил директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев

Истребитель Су-30МКИ © Марина Лысцева/ ТАСС

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 декабря. /ТАСС/. Совместная разработка истребителя пятого поколения может стать новым направлением сотрудничества РФ и Индии до 2030 года. Об этом в преддверии российско-индийского саммита в Нью-Дели заявил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"Основными направлениями сотрудничества на период до 2030 года могут стать взаимодействие в области боевой авиации - увеличение лицензионного производства самолетов Су-30МКИ и их модернизация, совместная разработка истребителя пятого поколения", - сказал он.

Кроме того, по словам Шугаева, Россия и Индия в рамках долгосрочного взаимодействия до 2030 года могут сотрудничать в сфере ВТС по современным системам ПВО, беспилотным летательным аппаратам, совместному производству современных авиационных средств поражения. Речь также идет о таких направлениях сотрудничества как сухопутные вооружения, в частности модернизация ранее поставленной техники, совместная разработка перспективного танка и боевой машины, а также военно-морской техники - оказание технического содействия в строительстве кораблей и их обслуживании, уточнил директор ФСВТС.

Ранее индийские СМИ сообщали, что военно-воздушные силы Индии рассматривают возможность закупки российских истребителей пятого поколения Су-57, а также перспективы их производства в республике. Су-57 - единственный в мире истребитель пятого поколения, доказавший в реальных боевых условиях эффективность противодействия западным комплексам противовоздушной обороны. Самолет способен применять широкую номенклатуру управляемых высокоточных средств поражения и отличается малой заметностью для локаторов противника. В феврале 2025 года истребитель Су-57Э был представлен на индийской аэрокосмической выставке Air India и совершил там демонстрационные полеты.