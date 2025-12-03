В Якутии единый морской оператор северного завоза обеспечит доставку грузов

Везти грузы будут не только по Северному морскому пути, но и по рекам

ЯКУТСК, 3 декабря. /ТАСС/. Единый морской оператор (ЕМО) северного завоза и Республика Саха (Якутия) заключили соглашение о сотрудничестве, согласно которому доставка грузов будет обеспечена не только по Северному морскому пути (СМП), но и по рекам Якутии. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Документ направлен на организацию стабильной и эффективной доставки грузов северного завоза в регион.

"Соглашение будет действовать до 31 декабря 2028 года. Стороны договорились о совместной работе по планированию и логистике на период до конца 2028 года, начиная с января 2026 года. В рамках соглашения ЕМО выступит оператором доставки грузов, включая нефтепродукты, не только по Северному морскому пути, но и по рекам Якутии", - говорится в сообщении.

Благодаря северному завозу удаленные населенные пункты Якутии, особенно в его арктической части, обеспечиваются топливом, продовольствием и другими жизненно необходимыми товарами. В Якутию ежегодно доставляется свыше двух млн тонн грузов, из них 1,4 млн тонн - жизненно необходимые. "В 2025 году общая стоимость превысит 70 млрд рублей. Создание новой системы совместно с корпорацией "Росатом" позволит повысить надежность доставки грузов в отдаленные арктические населенные пункты и оптимизировать стоимость морских перевозок по Северному морскому пути", - отметил председатель правительства Якутии Кирилл Бычков.

Как сообщили в правительстве, документ охватывает широкий спектр вопросов, включая координацию логистических процессов, оптимизацию маршрутов и графиков, контроль за соблюдением утвержденных тарифов.

Создание единого морского оператора предусмотрено Федеральным законом о северном завозе, который вступил в силу с 1 апреля 2024 года. Федеральным координатором процедуры выступает Минвостокразвития. Основная цель закона состоит в том, чтобы создать бесперебойные поставки грузов жизнеобеспечения на Крайний Север. Речь идет о топливе, продуктах питания, стройматериалах и других товарах. АО "Росатом Арктика" назначено единым морским оператором северного завоза в марте текущего года постановлением, подписанным премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Датой начала деятельности ЕМО северного завоза определено 1 января 2026 года. Однако уже в 2025 году по соглашению между правительством Чукотского АО и компаний "Росатом Арктика" реализуется пилотный проект по доставке грузов на Чукотку.