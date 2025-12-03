Минфин надеется, что финрынок РФ будет интересен иностранным инвесторам

Министр финансов РФ Антон Силуанов отметил, что его ведомство будет наблюдать за развитием ситуации

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ надеется, что финансовый рынок и вложения будут достаточно интересны иностранным инвесторам. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью телеканалу РБК на полях форума ВТБ "Россия зовет!".

"Мы надеемся, что сегодня финансовые вложения на финансовом рынке и вложения в акции, о чем мы только что говорили, будут достаточно интересными для иностранных инвесторов. Посмотрим, как будет развиваться ситуация", - сказал Силуанов.

Ранее министр отмечал, что Россия заинтересована в притоке новых инвестиций из любых стран.