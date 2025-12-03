Шугаев: доля высокотехнологичных разработок РФ и Индии в ВТС растет каждый год

Москва полностью поддерживает Нью-Дели в реализации инициативы "Делай в Индии" и "Самодостаточная Индия", рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России

НЬЮ-ДЕЛИ, 3 декабря. /ТАСС/. Россия в военно-технической сфере идет на широкомасштабное взаимодействие с Индией в сфере новых технологий, доля совместных производств и высокотехнологичных разработок растет с каждым годом. Об этом в преддверии российско-индийского саммита в Нью-Дели заявил ТАСС директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

"В области военно-технического сотрудничества Россия идет на широкомасштабное взаимодействие с Индией в сфере высоких технологий и традиционно предлагает новейшие образцы вооружения и военной техники", - сказал он.

Шугаев подчеркнул, что российская сторона полностью поддерживает Нью-Дели в реализации инициативы "Делай в Индии" и "Самодостаточная Индия". "Наше взаимодействие в военно-технической сфере давно уже вышло за рамки отношений "покупатель - продавец" и перешло на уровень технологического сотрудничества. С каждым годом растет доля совместных производств и высокотехнологичных разработок", - подчеркнул он.

Президент РФ Владимир Путин посетит Индию с государственным визитом 4-5 декабря.