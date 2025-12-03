Россельхозбанк в январе - октябре увеличил кредитование сезонных работ на 15%

Председатель правления Россельхозбанка Борис Листов отметил, что значительный рост продемонстрировало кредитование малого и среднего бизнеса отрасли: объем поддержки МСП достиг 154,1 млрд рублей

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Россельхозбанк в январе - октябре 2025 года увеличил кредитование сезонных работ на 15%, до 830,2 млрд рублей, сообщил журналистам председатель правления Россельхозбанка Борис Листов.

"За 10 месяцев 2025 года Россельхозбанк направил на кредитование сезонных работ 830,2 млрд рублей. Объем финансирования вырос на 15% по сравнению с предыдущим годом", - сказал Листов.

Он отметил, что значительный рост продемонстрировало кредитование малого и среднего бизнеса отрасли: объем поддержки МСП достиг 154,1 млрд рублей, увеличившись более чем на 40% к уровню 2024 года. Также почти на треть выросли выдачи малым фермерским хозяйствам - до 68,2 млрд рублей.

"Уборочная кампания в этом году подходит к концу. Более 80% всех сезонных работ в стране были прокредитованы Россельхозбанком. В этом году мы увеличили кредитование на 15%, до 830 млрд рублей. Удалось обеспечить аграриев необходимыми ресурсами, благодаря этому ожидается один из рекордных урожаев по ряду сельскохозяйственных культур, в том числе - по масличным и зернобобовым", - добавил Листов.