Lada стала лидером спроса в бюджетном сегменте подержанных авто осенью 2025 года

По числу просмотров телефонов в сегменте от 800 тыс. до 1,49 млн рублей лидировала Lada Vesta

МОСКВА, 3 декабря./ТАСС/. Отечественная марка Lada с сентября по ноябрь 2025 года в РФ пользовалась наибольшим спросом в сегменте подержанных автомобилей, говорится в исследовании "Авто.ру Бизнес" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Авто.ру Бизнес изучил просмотры телефонов объявлений пользователей и составил рейтинг популярных моделей автомобилей в разных ценовых сегментах. <…> По данным Авто.ру Бизнес, наибольшим интересом в бюджетном сегменте с сентября по ноябрь пользовалась Lada", - говорится в исследовании.

Осенью 2025 года в ценовом диапазоне до 299 тыс. рублей пользовалась спросом Lada 2114. В ценовой группе от 300 до 499 тыс. рублей - Lada Granta, а от 500 до 799 тыс. рублей - Lada Granta уже в рестайлинговой версии.

При этом по числу просмотров телефонов в сегменте от 800 тыс. до 1,49 млн рублей лидировала Lada Vesta. Также в тройку этого сегмента вошли иномарки Kia Rio и Volkswagen Polo.

Как показало исследование, в средней ценовой категории от 1,5 до 2,99 млн рублей самым популярным осенью текущего года стал Volkswagen Tiguan, а в категории от 3 до 4,9 млн рублей первое место досталось BMW третьей серии.

BMW X5 оказался на первом месте в двух смежных категориях - от 5 до 6,9 и от 7 до 9,9 млн рублей - в зависимости от поколения и модификации. В группе от 5 до 6,9 млн рублей лидерами спроса стали Mercedes-Benz GLE и Lixiang L9, а в ценовом диапазоне от 7 до 9,9 млн рублей на втором и третьем месте снова оказался BMW - X6 и X7.

В категории от 10 млн рублей в сентябре-ноябре 2025 года наибольшее внимание покупателей привлек Mercedes-Benz G-Класс, а его AMG-версия стала третьей в топе. Между ними расположился рестайлинговый BMW X7.