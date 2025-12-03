Ростех запустил серийный выпуск уникальных датчиков для АЭС

В госкорпорации отметили, что изделия рассчитаны на эксплуатацию в экстремальных температурных условиях, имеют большой ресурс срабатываний и не нуждаются в электричестве

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Росэл" (входит в Ростех) приступил к серийному производству магнитоконтактных герконовых датчиков "Вулкан", предназначенных для работы в паропроводах высокого давления в составе систем автоматики и сигнализации атомных электростанций. Об этом говорится в сообщении Ростеха.

Изделия рассчитаны на эксплуатацию в экстремальных температурных условиях (до 350 градусов Цельсия), имеют большой ресурс срабатываний и не нуждаются в электричестве, отмечают в госкорпорации.

"Развитие отечественной элементной базы является сегодня одной из ключевых задач, которая решается в том числе предприятиями госкорпорации "Ростех". Запуск серийного производства "Вулканов" усиливает технологическую независимость страны. Наша разработка уникальна, поскольку такие изделия на герконах никогда ранее не использовались для АЭС. "Вулкан" также представляет интерес для предприятий, занимающихся разработкой, производством и испытаниями трубопроводной арматуры для судостроения, нефтегазовой и химической промышленности", - отметил гендиректор Рязанского завода металлокерамических приборов (входит в Росэл, занимается производством датчиков) Сергей Максимов.

Случайное воздействие в процессе эксплуатации не навредит изделию, кроме того, датчики имеют первую категорию сейсмостойкости и сохраняют работоспособность даже при максимальном расчетном землетрясении. Благодаря корпусу из нержавеющей стали "Вулкан" способен работать до 12 лет.