"Русгидро" предложили поставить оборудование для Мутновской ГеоЭС-2 из Китая

Член правления компании Роман Бердников отметил, что речь может идти о технологиях для бинарного цикла станции

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. "Русгидро" получила от китайских партнеров предложение о поставке оборудования для строительства Мутновской ГеоЭС-2 на Камчатке. Об этом ТАСС сообщил член правления "Русгидро" Роман Бердников в кулуарах Международного форума "Электрические сети - 2025".

"Мы сейчас запускаем вторую Мутновскую [станцию] совместно с "Зарубежнефтью". Они [партнеры из КНР] предложили, что могут с нами поучаствовать. Мы и сказали: подумаем. Да, конечно, [предложили] оборудование. У них есть опыт, оборудование. Мы хотим все-таки инжиниринг сами делать, естественно, своими силами, а по оборудованию будем смотреть", - сказал он.

Бердников уточнил, что речь может идти об оборудовании для бинарного цикла станции. Как ранее сообщали ТАСС в "Русгидро", "Ленгидропроект" ведет проектирование бинарного энергоблока мощностью 16,5 МВт вблизи действующей Мутновской геотермальной электростанции.

Ранее в группе сообщили, что"Русгидро" изучает возможность сотрудничества с китайскими компаниями при строительстве Мутновской ГеоЭС-2. Компания видит большой потенциал для сотрудничества с такими компаниями, как PowerChina, China Energy Engineering Co., Ltd. Dongfang Electric International Corporation и другими в рамках перспективных проектов в третьих странах.

О компании

"Русгидро" - крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. Установленная мощность электростанций, входящих в состав компании, составляет 38,4 ГВт.

Крупнейшими акционерами "Русгидро" являются Российская Федерация (62,2%), банк ВТБ (12,37%) и холдинг "Эн+" (9,61%).