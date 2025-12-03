Мантуров прибыл с рабочей поездкой в Узбекистан

В состав делегации также входят главы Нижегородской и Омской областей, Республики Башкортостан и Красноярского края

Редакция сайта ТАСС

Первый зампред правительства РФ Денис Мантуров © Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Первый вице-премьер России Денис Мантуров прибыл с рабочей поездкой в Узбекистан во главе российской делегации, сообщили журналистам в секретариате Мантурова.

В состав делегации также входят главы Нижегородской и Омской областей, Республики Башкортостан и Красноярского края.

Мантуров проведет 26-е заседание межправительственной российско-узбекской комиссии по экономическому сотрудничеству, сопредседатель комиссии с узбекской стороны - заместитель премьер-министра Жамшид Ходжаев.

Мантуров также примет участие в пленарной сессии Российско-узбекистанского бизнес-форума, который пройдет на полях заседания межправкомиссии, и проведет несколько двусторонних переговоров.