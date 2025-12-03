"Ъ": инвестиционная программа РЖД на 2026 год не превысит 1 трлн рублей

Как отмечает газета, правительство планирует обсудить инвестиционную программу ОАО "РЖД" 11 декабря

Редакция сайта ТАСС

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Инвестиционная программа "Российских железных дорог" (РЖД) на 2026 год не превысит 1 трлн рублей, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

Как отмечает газета, правительство планирует обсудить инвестиционную программу ОАО "РЖД" 11 декабря.

Ранее министр транспорта России Андрей Никитин сообщал, что РЖД готовят варианты по инвестпрограмме на 2026 год, Минтранс РФ помогает холдингу в этом вопросе.

В декабре 2024 года сообщалось, что совет директоров ОАО "РЖД" утвердил инвестиционную программу холдинга на 2025 год в объеме 890,9 млрд рублей, что примерно на 30% ниже, чем инвестпрограмма на 2024 год (1,275 трлн рублей).