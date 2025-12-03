"Ъ": кабмин может отказаться от проекта Северо-Сибирской ж/д из-за дороговизны

Стоимость строительства оценивается в 50 трлн рублей, что обусловлено сложными геологическими условиями

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ может отказаться от строительства Северо-Сибирской железной дороги из-за ее стоимости в 50 трлн рублей. Такая цена обусловлена сложными геологическими условиями проекта, сообщил "Коммерсантъ" со ссылкой на источник.

Вице-премьер РФ Виталий Савельев сообщил в письме на имя президента России Владимира Путина, что правительство посчитало нецелесообразным строительство участков железной дороги от Нижневартовска до Белого Яра и от Таштагола до Урумчи в КНР из-за стоимости, отметил источник газеты.

Стоимость строительства железнодорожной магистрали оценена в 50 трлн руб. в первую очередь из-за сложных геологических условий в то время, как инвестиционная программа РЖД продолжает сокращаться, добавили в "Коммерсанте". По данным газеты, инвестиции компании на 2026 год не превысят 1 трлн рублей.

Осенью 2023 года президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с правительством Кемеровской области, Российской академией наук и РЖД рассмотреть возможность строительства Северо-Сибирской железнодорожной магистрали. Общая стоимость проекта Севсиба - 8 трлн рублей. По расчетам ученых, эта дорога окупаема в горизонте 20 лет. Грузопоток по Северо-Сибирской железной дороге оценивается в 115 млн тонн в год, где около 50 млн тонн - это уголь.

Ранее председатель исполнительного комитета межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" Геннадий Гусельников сообщал, что регионам Сибирского федерального округа необходим другой путь, отличный от Транссиба. По его словам, одна из веток будущей дороги будет вести в Арктику, сейчас рассматриваются выход на берега Обской губы в Ямбурге или в порту Сабетта. Другую ветку дороги планируется вывести к Китаю через территорию сибирских регионов. Стоимость строительства Северо-Сибирской железной дороги оценивается в 8 трлн руб.