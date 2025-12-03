FT: ЕС хочет, чтобы не менее 70% критически важных товаров выпускались в Европе

Еврокомиссия рассматривает возможность введения соответствующих целевых показателей для отдельных видов продукции, включая автомобили, утверждает британская газета

ЛОНДОН, 3 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия рассматривает возможность введения целевых показателей в 70% по доле товаров, произведенных в Европе, для отдельных видов продукции, включая автомобили. Об этом сообщила британская газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Инициатива будет направлена на поддержку внутреннего производства. В то же время, по словам должностных лиц, эта мера может обойтись компаниям ЕС более чем в €10 млрд в год, поскольку вынудит их покупать более дорогие европейские комплектующие. Законопроект может быть представлен 10 декабря.

Как отмечают собеседники издания, целевые показатели будут варьироваться в зависимости от важности сектора и степени зависимости от внешних рынков.