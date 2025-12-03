ТАСС: крупнейшие банки РФ ожидают спада ажиотажа на автокредиты в 2026 году

Согласно данным "Скоринг бюро", в третьем квартале 2025 года объем выдач займов на покупку машины вырос на 32,9% по сравнению со вторым кварталом

Редакция сайта ТАСС

© Павел Ворожцов/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Падение спроса на автокредиты, вызванного повышением утилизационного сбора, российские банки прогнозируют лишь с января 2026 года. Об этом рассказали ТАСС в ряде кредитных организаций.

Объем выдач автокредитов в третьем квартале 2025 года, по данным "Скоринг бюро", составил 476,1 млрд рублей, показав рост на 32,9% по сравнению со вторым кварталом. Количество одобренных кредитов в третьем квартале 2025 года выросло до 331 тыс., увеличившись на 20,4% по сравнению с предыдущим кварталом.

По оценкам ВТБ, объем общерыночных выдач по итогам ноября может составить 170-175 млрд рублей. В декабре при сохранении текущих тенденций рынок может достичь уже 190-200 млрд рублей. "Учитывая корректировки покупательских стратегий, наши текущие оценки носят ориентировочный характер", - подчеркнули в ВТБ.

"Традиционно перед вступлением в силу каких-либо изменений клиенты стремятся провести сделки на старых условиях. Ситуация с утилизационным сбором не стала исключением, однако по нашим наблюдениям, пик ажиотажа уже пройден", - отметили в пресс-службе ВТБ.

В Альфа-банке также подтвердили тренд, добавив, что рынок автокредитования действительно заметно вырос с начала третьего квартала. "Часть клиентов стремилась купить автомобиль на текущих условиях. Пик спроса пришелся на октябрь. В ноябре тренд сохраняется, но динамика становится спокойнее", - добавил руководитель дирекции развития залогового кредитования Альфа-банка Дмитрий Вагабов.

В пресс-службе Сбербанка при этом ожидают, что высокая активность сохранится и в декабре, однако в начале 2026 года вероятна коррекция рынка на фоне исчерпания фактора "предварительного спроса". В ВТБ и Альфа-банке также ожидают снижения клиентской активности с января.

Об объеме просроченной задолженности

Что касается объема просроченной задолженности, то, по данным "Скоринг бюро", в автокредитовании объем просроченной задолженности на более чем 90 дней в третьем квартале 2025 года вырос до 532,7 млрд рублей, увеличившись на 5,1% по сравнению со вторым кварталом.

В Альфа-банке не видят существенных изменений по качеству кредитного портфеля. "В сегменте кредитов на новые автомобили просрочка остается стабильной. Плюс ожидаются регуляторные изменения, которые сделают оценку платежеспособности строже. Это поддержит более устойчивый рост и снизит риск будущих всплесков просрочки", - добавил Вагабов.

В то же время директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин считает, что увеличение объема просроченной задолженности продолжится, причем в значительной мере за счет выдач начала 2025 года. "Тогда ставки по кредитам уже сильно выросли, а более жесткие макропруденциальные меры регулятора в сегменте автокредитования в отношении наиболее закредитованных заемщиков еще не действовали. Но резкого роста просрочек мы не ожидаем, в том числе учитывая, что это залоговое кредитование, для которого характерно более ответственное поведение заемщиков", - заключил эксперт.