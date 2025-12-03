Орлов: пункт пропуска "Кани - Курган" позволит привлечь инвестиции в Приамурье

По словам губернатора Амурской области, постоянный пункт и выход его на проектную мощность позволит региону занять значимое положение в развитии международной транспортной сети

БЛАГОВЕЩЕНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Международный автомобильный пункт пропуска (МАПП) "Кани - Курган" в районе трансграничного моста "Благовещенск - Хэйхэ" в Амурской области позволит укрепить экономическое сотрудничество с Китаем и привлечь инвестиции для развития региона. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева со ссылкой на губернатора Амурской области Василия Орлова.

"Международный переход уже сейчас пользуется высоким спросом. Завершение строительства постоянного пункта пропуска и выход его на проектную мощность позволит Приамурью занять значимое положение в развитии международной транспортной сети, укрепить экономическое сотрудничество с Китаем и привлечь инвестиции для дальнейшего экономического развития Амурской области", - сказал Орлов.

Губернатор отметил, что в регионе ведется работа над созданием в Амурской области крупнейшего на Дальнем Востоке логистического комплекса. "На сегодняшний день завершен первый этап строительства "сухого порта", который позволит связать международный мост с Транссибом. На 85% готов постоянный пункт пропуска "Кани - Курган". После ввода его в эксплуатацию ожидаем рост пропускной способности международного моста в 4,5 раза. Запуск данного логистического узла не только даст импульс для роста товарооборота между приграничными регионами и развития экономики области в целом, но и будет способствовать развитию транспортных коридоров в восточном направлении для всего Дальнего Востока", - добавил он.

Грузооборот через пункт пропуска в импортно-экспортном направлении за 10 месяцев составил 654,2 тыс. тонн, что почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

На сегодняшний день на ряде объектов МАПП "Кани - Курган" наблюдается небольшое отставание от графика строительства. "Такие объекты, как погранпереходы, важны для страны. Сегодня в реконструкции находятся 27 пограничных пунктов пропуска. Каждый из них является тем ручейком пропускной системы, который приносит пользу нашей стране. Когда погранпереходы не достраиваются вовремя, это значит, что объем этого потока уменьшается. Поэтому нам очень важно привести все в порядок. Новый руководитель ФГКУ "Росгранстрой" [Геннадий Безлобенко] старается больше, чем его предшественники. Но все равно задержки строительства пунктов пропуска достигают 13 лет. Необходимо работать быстрее", - сказал Трутнев.

Реконструкция погранперехода ведется в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система". Проект постоянного автомобильного пункта пропуска предусматривает строительство 48 зданий и сооружений общей площадью более 8 тыс. квадратных метров. По проектной документации, общая пропускная способность МАПП "Кани - Курган" составит 862 транспортных средства и около 5,5 тыс. человек в сутки. В пограничном переходе будет оборудовано 16 полос для транспорта с возможностью их увеличения до 24. Сейчас грузовые перевозки выполняются по шести полосам.