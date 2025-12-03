Ростех передал МЧС России партию арктических вездеходов ТМ-140

Грузоподъемность снегоболотохода составляет 4 тонны

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех передал МЧС России партию гусеничных плавающих вездеходов ТМ-140 для эксплуатации в условиях Заполярья. Об этом сообщили в госкорпорации.

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации Ростех поставил МЧС России финальную в этом году партию вездеходов ТМ-140. Машины будут применяться в поисково-спасательных операциях в условиях Заполярья в Ненецком автономном округе", - информировали в госкорпорации.

Там подчеркнули, что снегоболотоходы производства "Курганмашзавода" отличаются высокой проходимостью, способны передвигаться по глубокому снегу, преодолевать болота и водные преграды. Эти качества необходимы для передвижения в таежной местности и во время спасательных операций в акваториях Печоры и Баренцева моря. В рамках госконтракта "Курганмашзавод" почти два года поставлял ТМ-140 для арктических поисково-спасательных отрядов МЧС России. Снегоболотоходы уже находятся в распоряжении спасателей Республики Коми (Воркута), Архангельской и Мурманской областей, Республики Саха (Якутия), Чукотского автономного округа и Красноярского края.

"Специалисты госкорпорации Ростех обладают широкими компетенциями в области создания машин для спецзадач. Заказчики ценят гусеничный плавающий вездеход ТМ-140 за его надежность и функциональность. Машину можно легко адаптировать под различные задачи: помимо универсального модуля, есть возможность укомплектовать ее электростанцией, мастерской для ремонтно-восстановительных работ и спасательным оборудованием. Дополнительные топливные баки увеличивают запас хода машины до 870 км, позволяя спасателям добираться даже в труднодоступные районы. Это актуально для Заполярья, где сложные погодные условия могут ограничивать использование авиации", - отметили в госкорпорации.

В Ростехе уточнили, что кабина ТМ-140 вмещает до семи человек и обеспечивает комфорт в условиях низких температур. В жилом пассажирском модуле может разместиться восемь человек, а в экстренной ситуации - до 30. Грузоподъемность снегоболотохода составляет 4 тонны, скорость - до 45 км/ч по твердой поверхности и до 4 км/ч на воде, запас хода - более 500 км.