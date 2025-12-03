Индекс деловой активности в сфере услуг РФ в ноябре вырос до 52,2 пункта

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг РФ в ноябре 2025 года вырос до 52,2 пункта против 51,7 пункта в предыдущем месяце. Об этом сообщается в исследовании S&P Global.

По данным S&P Global, повышение индекса сигнализировало о незначительном увеличении объемов производства.

Кроме того, темпы роста были самыми быстрыми за шесть месяцев, несмотря на то что они были ниже среднего показателя за отчетный период. Фирмы связывали рост активности с увеличением притока новых заказов и улучшением условий спроса.

Значение индекса выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее замедление.