Григоренко: выручка IT-компаний в РФ за I полугодие выросла до 5,5 трлн рублей

Общий объем уплаченных организациями IT-отрасли налогов и страховых взносов вырос на 20%

Зампред правительства РФ Дмитрий Григоренко © Максим Блинов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Выручка российских IT-компаний от реализации товаров и услуг за I полугодие 2025 года выросла на 17% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года - до 5,5 трлн руб., сообщил журналистам вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

Согласно результатам мониторинга АНО "Цифровая экономика", по итогам I полугодия отечественная IT-отрасль успешно развивается благодаря многочисленным мерам господдержки и занимает значимое место в национальной экономике, отметил Григоренко. "Так, выручка организаций IT-отрасли от реализации товаров и услуг, собственных и покупных, составила 5,5 трлн руб., показав рост на 17% по сравнению в аналогичным периодом 2024 года", - сказал вице-премьер.

Общий объем уплаченных организациями IT-отрасли налогов и страховых взносов вырос на 20% и превысил 1 трлн руб.

Согласно представленным аппаратом Григоренко данным, доля налогов, уплаченных организациями IT-отрасли, в общем объеме налоговых поступлений по итогам I полугодия 2025 года составила 4,7%.