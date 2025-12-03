"Аэрофлот" получил восемь грузовых самолетов Boeing от "Волга-Днепра"

Глава компании Сергей Александровский назвал сделку максимально доступной, быстрой и эффективной

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Группа "Аэрофлот" получила восемь грузовых самолетов Boeing "Волга-Днепра", сообщил журналистам глава компании Сергей Александровский.

"Мы закрыли эти сделки в конце августа, как и планировали, в сентябре это уже озвучили. Самолеты получили. Для нас это была максимально доступная, быстрая и эффективная сделка, обусловленная прагматичным подходом", - сказал он на полях форума ВТБ "Россия зовет!".

Ранее Александровский сообщал ТАСС, что группа "Аэрофлот" получит восемь грузовых Boeing "Волга-Днепра" для пополнения пула запчастей.

