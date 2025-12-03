Глава "Аэрофлота" оценил операционные результаты компании в ноябре

Этот показатель не ниже уровня 2024 года, сообщил Сергей Александровский

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Операционные результаты группы "Аэрофлот" в ноябре 2025 года не ниже уровня 2024 года, сообщил журналистам глава компании Сергей Александровский на полях форума ВТБ "Россия зовет!".

"Не хуже прошлого года. Точная статистика будет скоро опубликована", - сказал он.

Как уточнил Александровский, общий прогноз по пассажиропотоку группы по итогам 2025 года сохраняется на уровне 2025 года.

Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в 2024 году увеличился на 16,8%, до 55,3 млн человек.

