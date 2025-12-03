В Москве число самозанятых превысило 2,2 млн

Их общий доход за все время действия в столице налогового режима составил почти 2,1 трлн рублей

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Количество плательщиков налога на профессиональный доход в Москве на 1 ноября превысило 2,2 млн человек. Это около 15% от общего количества зарегистрированных в России самозанятых, сообщила ТАСС заммэра Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития столицы Мария Багреева.

"Увеличение числа самозанятых в Москве показывает, что предпринимательская активность среди населения растет. Все больше горожан выбирают самозанятость как удобный способ начать бизнес в самых разных областях - от репетиторства и ИТ-консультаций до дизайна и маркетинга. А развитие цифровых технологий и платформ для фриланса позволяет им предлагать свои услуги широкой аудитории. Такой формат дает людям возможности для профессионального роста и самореализации, а также способствует повышению конкурентоспособности городской экономики. По данным на 1 ноября 2025 года, число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве превысило 2,2 млн человек. Их общий доход за все время действия в столице этого налогового режима - с 1 января 2019 года - составил почти 2,1 трлн рублей", - сказала Багреева.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе департамента, число плательщиков налога на профессиональный доход в Москве на начало 2025 года превышало 1,9 млн человек. "Налог на профессиональный доход востребован гражданами, которые работают на себя и не нанимают сотрудников. Его преимуществами являются простота регистрации, автоматизированный режим передачи информации о полученных доходах, отсутствие обязанности предоставлять налоговую отчетность и использовать кассовую технику", - добавили в ведомстве.

Всего за 10 месяцев 2025 года столичные плательщики налога на профессиональный доход выдали клиентам около 254 млн чеков - почти вдвое больше, чем за январь - октябрь 2024 года, что говорит о росте деловой активности самозанятых в Москве. Средний размер чека на конец октября 2025 года составил 2 833 рублей. В январе - октябре 2025 года самозанятые перечислили в бюджет Москвы 17,1 млрд рублей - на 43% больше, чем в те же месяцы прошлого года. За все время действия налогового режима в столичный бюджет поступило свыше 56,3 млрд рублей налога на профессиональный доход, отметила заместитель мэра.

"Город поддерживает тех, кто планирует развивать свою карьеру, в том числе выбирая предпринимательский сценарий. В центре инновационных кадровых сервисов "Профессии будущего" и на площадке практического обучения в Печатниках максимум за три месяца можно освоить одну из 75 востребованных профессий в различных отраслях экономики и реализовать свой потенциал. Во флагманском центре "Моя работа" на Шаболовке посетителям помогают оценить предпринимательские способности, разобраться в нюансах открытия и ведения собственного дела, составить бизнес-план, зарегистрировать статус самозанятого, ИП или ООО, а также найти первых клиентов", - заключили в департаменте.