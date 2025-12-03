Mitsubishi утроит выпуск полупроводников для ИИ

При этом компания сократит инвестиции в электромобили

ТОКИО, 3 декабря. /ТАСС/. Японская компания Mitsubishi Electric, которая входит в холдинг Mitsubishi, намерена в три раза увеличить производство оптических полупроводников для центров обработки данных (ЦОД) искусственного интеллекта (ИИ), снизив инвестиции в электрику для электромобилей. Об этом сообщил портал Nikkei Asia.

Отмечается, что компания намерена нарастить производство к 2028 финансовому году по сравнению с уровнем 2024 финансового года, который закончился 31 марта 2025 года. По оценке портала, план компании по утроению объемов производства возник на фоне роста спроса на ИИ и инфраструктуру для него. Согласно данным экспертов, в 2024 году мировой рынок ЦОД для ИИ оценивался примерно в $15 млрд, а к 2032 году этот показатель может достичь $94 млрд. Снижение интенсивности производства компонентов для электромобилей портал связывает с замедленным ростом этого рынка. Компания намерена нарастить выпуск оптических полупроводников на заводах в префектуре Хёго на западе Японии.

Устройства преобразуют свет в электрические сигналы и наоборот. Их массово используют в необходимых ИИ центрах обработки данных для соединения графических процессоров между собой. Кроме того, такие полупроводники используют в базовых станциях для сетей 5G и устройствах, обеспечивающих домашний интернет. Скорость передачи данных с их помощью достигает 200 Гбит/с, а с развитием этой технологии может вырасти в четыре раза, до 800 Гбит/с.

Согласно оценке японского производителя оптического оборудования Lumentum Japan, на три японские компании - Mitsubishi Electric, Lumentum Japan и Sumitomo Electric Industries - приходится около 70% всего мирового рынка оптических устройств. Две последние также намерены в ближайшие годы увеличить производство в этой сфере.

Mitsubishi Electric - японская компания в составе холдинга Mitsubishi, которая производит электронную и электротехническую продукцию. Она занимается выпуском полупроводников, производством энергетических систем, автомобильного оборудования, а также бытовой и строительной техники. Кроме того, она занята в сферах информационных технологий, обороны и космонавтики.