Эксперт Шамрай прогнозирует уменьшение вылова путассу и скумбрии в 2026 году

Замгендиректора Союза рыбопромышленников Севера отметил, что при этом ожидается увеличение вылова сельди

МУРМАНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Квоты на вылов путассу, скумбрии, а также трески в Северном бассейне будут уменьшены в 2026 году. Снижение квот на некоторые пелагические виды рыб может составить около 25%, сообщил ТАСС заместитель генерального директора Союза рыбопромышленников Севера Евгений Шамрай.

Разрешенный вылов и план на 2026 год рыбаков Северного бассейна формируется исходя из трех составляющих: российские запасы, вылов, который имеет регулирование в районах Атлантики, и двухсторонние договоренности российских рыбаков с Норвегией и Фарерскими островами.

"На сегодняшний день определены объемы в российских водах, они примерно на таком же уровне, как и в этом году, в некоторых случаях даже есть потенциал. Нас ожидает небольшое увеличение вылова сельди. Ученые дают возможность увеличить вылов на 20-30%, но, к сожалению, ожидается уменьшение вылова путассу. Рекомендации ученых - примерно на 50%. Насколько он в итоге будет снижен, время покажет, но я думаю, что минимальный уровень - это 25%. А что касается скумбрии, ученые слишком радикально рекомендуют снизить вылов - в 10 раз. Ну, это, конечно, вряд ли кого устроит, но то, что он будет снижен - однозначно", - рассказал Шамрай.

Он добавил, что переговоры с Норвегией об объемах вылова на 2026 год в Баренцевом море пока идут, квоты не установлены, но если исходить из рекомендаций науки, то возможно увеличение вылова пикши, окуня, сайды, но снижение вылова трески.

"На какую величину будет снижение вылова трески сложно прогнозировать. То, что будет снижение - это однозначно. Ученые предлагают на 20%. Мы считаем, что если необходимо снижаться, то все-таки значительно меньше. Не стоит забывать, что у нас в Баренцевом море ведется, в основном, смешанный лов. Треска, пикша, окунь и палтус ловятся одновременно. И соотношение трески в уловах всегда больше, а поскольку дело квотируется, то мы можем столкнуться с тем, что объем пикши еще будет, а трески уже нет", - заключил эксперт.