Главгосэкспертиза одобрила реконструкцию пункта пропуска Адлер

Этот автомобильный пункт пропуска является самым загруженным в РФ

СОЧИ, 3 декабря. /ТАСС/. Росгранстрой получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на реконструкцию самого загруженного в стране автомобильного пункта пропуска Адлер на границе с Абхазией. Об этом сообщил Минтранс РФ в канале в Max.

Пункт пропуска в Адлере является одним из самых загруженных в стране по объему пассажирского трафика. Так, его заявленная пропускная способность составляет 28 тыс. человек и 1,5 тыс. транспортных средств в сутки. При этом, по данным Минтранса РФ, в пиковый сезон границу здесь за сутки пересекает 70 тыс. человек и 12 тыс. транспортных средств. В 2024 году границу через этот пункт пропуска пересекло почти 3 млн авто.

"Росгранстрой получил положительное заключение Главгосэкспертизы России на реконструкцию автомобильного пункта пропуска Адлер на границе с Абхазией. Он будет модернизирован по нацпроекту "Эффективная транспортная система", - говорится в сообщении.

В Минтрансе уточнили, что после проведения всех работ по реконструкции Адлер сможет пропускать в 9,5 раз больше транспортных средств в сутки - с 1,5 тыс. до 14,1 тыс., и почти в 3 раза больше пассажиров - с 28 тыс. до 80,5 тыс. человек в сутки. Количество полос движения составит 28, одновременно на пункте пропуска будут оформлять 100 авто, включая легковой, грузовой, негабаритный транспорт, минивэны и автобусы.

Кроме того, в рамках реконструкции пункта пропуска Росгранстрой обустроит подъездные пути и расширит въездную группу. В настоящий момент идут подготовительные работы, всего будет построено и реконструировано 57 зданий и сооружений.