Кабмин предупредили о "регуляторном захвате" в споре банков и маркетплейсов

Правозащитники считают, что подобный шаг нанесет ущерб государству, гражданам и конкуренции, а также приведет к росту цен, торможению инноваций в финтехе и замедлению экономического развития

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Региональная общественная организация "Московское общество защиты потребителей" обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой отклонить предложение банков запретить маркетплейсам предоставлять скидки, зависящие от способа оплаты. По мнению правозащитников, такая инициатива является попыткой "регуляторного захвата".

"Предложения крупнейших кредитных организаций, направленные на запрет маркетплейсам предоставлять скидки, привязанные к способу оплаты, являются классическим примером "регуляторного захвата". <…> Инициатива банков должна быть полностью и категорически отклонена как антиконкурентная, антипотребительская и прямо противоречащая стратегическим целям РФ по развитию цифровой экономики и обеспечению национального платежного суверенитета", - говорится в обращении, имеющемся у ТАСС.

Правозащитники считают, что подобный шаг нанесет ущерб государству, гражданам и конкуренции, а также приведет к росту цен, торможению инноваций в финтехе и замедлению экономического развития. "Единственной стороной, которая выиграет от принятия этих мер, будет узкая группа доминирующих банков, которые смогут законодательно устранить эффективных конкурентов", - подчеркнули правозащитники.

Предложения банков

В обращении указывается, что инициатива банков содержит два ключевых предложения: введение "единой цены" (обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар, запретив ее снижение в зависимости от способа оплаты) и запрет на "инвестирование в цену" (запретить маркетплейсам "вкладывать средства в снижение цен товаров").

Банки называют скидки, связанные с платежным инструментом, "платформенным демпингом", "искусственным занижением цен" "ценовой гонкой на истощение".

"Этот тезис экономически некорректен и подменяет понятия. Скидка, предоставляемая маркетплейсом за оплату собственным платежным инструментом, не является "субсидией" или "инвестированием" в цену из неких сторонних средств. Эта скидка является прямым отражением реальной экономии на операционных издержках", - подчеркивают авторы письма.

Введение "единой цены", по их мнению, фактически закрепит самую дорогую модель ценообразования. Маркетплейсам придется включать в цену максимальные издержки, из-за чего потребители потеряют скидки и будут платить больше. "Следствием этого станет то, что потребители <…> будут искусственно лишены скидки и вынуждены платить больше. Вся сэкономленная разница будет уходить не потребителю, а в виде повышенной комиссии - банкам-эквайерам", - говорится в письме.

Также правозащитники указывают на "лицемерие" банков: они используют аналогичную модель скидок уже много лет, но теперь хотят запретить ее конкурентам.

"Истинный конфликт заключается не в том, что маркетплейсы создали "недобросовестную практику". Конфликт в том, что маркетплейсы, следуя уже проторенной банками дорогой, оказались эффективнее. Они смогли успешнее конкурировать с банками на их же поле (финтех), чем банки смогли конкурировать с маркетплейсами на поле e-commerce. Не сумев победить в рыночной конкуренции, банки прибегли к регуляторной атаке, чтобы запретить конкурентам использовать их же собственную бизнес-модель", - заявили авторы письма.

Они также назвали манипуляцией ссылки банков на зарубежный опыт (США, ЕС, Китай, Турция) сдерживания "подобных рыночных практик". "Этот тезис является грубой манипуляцией, искажением фактов и неверной трактовкой зарубежного регуляторного ландшафта", - подчеркнули правозащитники.