Кабмин возместит регионам 264,5 млн рублей за геномную селекцию в животноводстве

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Правительство России до конца года возместит ряду регионов 264,5 млн рублей расходов на развитие геномной селекции в племенном животноводстве.

"До конца 2025 года более 30 регионов получат возмещение части затрат на реализацию мероприятий по развитию геномной селекции в племенном животноводстве. Распоряжение о выделении на эти цели 264,5 млн рублей подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - сообщает пресс-служба кабмина, отмечая, что принятое решение будет способствовать укреплению продовольственной безопасности России.

В числе регионов, которые получат средства, - Крым, Мордовия, Татарстан, Пермский край, а также Архангельская, Брянская, Воронежская, Калининградская, Липецкая, Тульская и Ярославская области.

"Мероприятия по развитию геномной селекции подразумевают проведение молекулярной генетической экспертизы племенного молодняка крупного рогатого скота. Она позволяет получить информацию о достоверности происхождения племенного молодняка и отсутствии у животных генетически обусловленных заболеваний, а также определять их племенную ценность", - пояснили в правительстве.

Софинансирование затрат на развитие геномной селекции в племенном животноводстве идет в рамках утвержденных кабмином правил, согласно которым федеральные средства могут покрывать до 70% от объема фактически понесенных затрат. Деньги предоставляются регионам на основе соглашения с Минсельхозом. Софинансирование идет в рамках проекта "Создание условий для развития научных разработок в селекции и генетики", входящего в нацпроект "Технологическое обеспечение продовольственной безопасности".