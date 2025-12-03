ФАС снизила цену противоопухолевого препарата "Ленватиниб" на 46%

Стоимость упаковки из 30 капсул второго дженерика в дозировке 4 мг составила 21 697 рублей

МОСКВА, 3 декабря./ТАСС/. Стоимость второго отечественного дженерика в рамках МНН "Ленватиниб" снижена в среднем на 45,81%, сообщает пресс-служба ФАС России. Лекарственные препараты с МНН "Ленватиниб" относятся к группе противоопухолевых средств.

"Согласованные службой предельные отпускные цены на "Ленватиниб-фарм-синтез" снижены относительно зарегистрированных цен на референтный лекарственный препарат "Ленвима" иностранного производства", - отметили в ведомстве.

Цена за упаковку из 30 капсул второго дженерика в дозировке 4 мг составила 21 697 рублей при зарегистрированной цене на референтый препарат в размере 40 047 рублей.

Кроме того, после регистрации цен на второй отечественный дженерик зарегистрированные цены на первый, в данном случае "Ленватиниб-промомед", также должны быть снижены на 16,67%. Ведомство направит соответствующее уведомление фармпроизводителю.

"Снижение согласованных цен на эти препараты повысит их доступность после окончания действия патента на оригинал. В медорганизациях они будут предоставляться гражданам в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - подчеркнули в ФАС.