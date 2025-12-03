Рынок акций РФ в начале основной торговой сессии снижается

Курс юаня рос на 8,45 копейки - до 11,044 рубля

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрирует снижение ведущих индексов. Курс юаня растет в начале торгов.

По данным на 10:00 мск, индексы Мосбиржи и РТС снижались на 1,03% - до 2 639,75 и 1 073,52 пункта соответственно. Курс юаня рос на 8,45 копейки - до 11,044 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение до 2 635,12 пункта (-1,2%), индекс РТС составлял 1 071,63 пункта (-1,2%). В это же время курс юаня замедлил рост до 11,019 рубля (+5,9 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии снижался на 1,13% и находился на уровне 2 637,03 пункта, свидетельствуют данные торгов на 07:00 мск.