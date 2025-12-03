РЖД вновь запустили "Буревестник" между Москвой и Нижним Новгородом

Время в пути составляет около четырех часов

Редакция сайта ТАСС

© Юлия Золотарева/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Новый двухэтажный скоростной поезд "Буревестник" отправился в первый рейс из Москвы в Нижний Новгород, передает корреспондент ТАСС.

Поезд отправился с Ярославского вокзала. Он может развивать скорость до 160 км/ч, время в пути составляет около четырех часов.

"Буревестник" курсировал между двумя городами с 1960-х годов по 2014 год. Все это время в составе поезда были одноэтажные вагоны, преимущественно с местами для сидения.

За один рейс "Буревестник" сможет перевозить свыше 730 человек.

На маршруте будут ежедневно курсировать три пары поездов "Буревестник", отправляющихся из Москвы и Нижнего Новгорода утром, днем и вечером. Из Москвы поезда будут отправляться в 10:05, 13:45 и 20:15, из Нижнего Новгорода - в 7:20, 15:29 и 18:57.

Утренний "Буревестник" из столицы будет отправляться с Ярославского вокзала, а дневной и вечерний - с Восточного. Поезда, отправляющиеся из Нижнего Новгорода утром и днем, будут прибывать на Восточный вокзал Москвы, а вечерний - на Ярославский. В зависимости от времени отправления поезд будет останавливаться во Владимире, Коврове или Дзержинске.

Поезд получил фирменную ливрею, он состоит из современных двухэтажных вагонов с местами для сидения стандартной и улучшенной компоновки, купейного вагона, СВ и вагона-бистро. В вагонах улучшенной компоновки предусмотрено отдельное купе со спальным местом и монитором. Все вагоны оборудованы экологически чистыми туалетными комплексами, системами климат-контроля и контроля безопасности, мультимедийным оборудованием, пассажиры смогут воспользоваться индивидуальными розетками, разъемами USB и Type-С для зарядки мобильных устройств.