Глава ВТБ: ключевая ставка при инфляции 4% могла бы быть однозначной

По словам Андрея Костина, прогнозируемый в декабре показатель инфляции в 6% превосходит ожидания

Редакция сайта ТАСС

Президент-председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин © Евгений Биятов/ POOL/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. При достижении в 2026 году таргета по инфляции в 4% ключевая ставка могла бы быть в пределах одной цифры. Такое мнение высказал глава банка ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу "Россия-24" на полях инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

Читайте также

Главная цифра в экономике: Центробанк снизил ключевую ставку до 16,5%

"Вчера президент сказал, что мы видим позитивный тренд по снижению инфляции. В декабре мы ожидаем, что она составит 6%, это даже лучше ожидаемых показателей. Значит, в следующем году вполне может быть показатель 4%. <…> Вообще даже [ставка] 12-13%, мне кажется, высоковата при этом. Она могла бы быть и в пределах одной цифры, будем на это надеяться", - сказал Костин.