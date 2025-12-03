Голикова: в РФ число безработных фактически равно количеству вакансий на рынке

Вице-премьер России сообщила, что в стране 1,6 млн нетрудоустроенных людей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Количество безработных в России составляет 1,6 млн человек, этот показатель соответствует числу вакансий на рынке труда на данный момент. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Россия входит в топ-5 стран "глобальной двадцатки" с самым низким уровнем безработицы: по итогам 2024 года это было 2,5%, на текущий день - 2,2%. В нашей стране сегодня занято 74,6 миллиона граждан. Численность безработных составляет 1,6 млн, то есть фактически равна количеству вакансий", - сказала она на Всероссийском кадровом форуме.