ФРГ выделит через механизм PURL $200 млн на закупку оружия для Украины

Также Германия внесет €25 млн в фонд НАТО для Киева

Редакция сайта ТАСС

© Morris MacMatzen/ Getty Images

БЕРЛИН, 3 декабря. /ТАСС/. Германия выделит в рамках инициативы PURL (закупок европейскими странами вооружений США для Украины) еще $200 млн на закупку оружия для Киева и внесет €25 млн в фонд НАТО для Украины. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль перед отъездом в Брюссель на встречу глав МИД стран - членов альянса.

Министр заявил о намерении усилить давление на Россию. "В этой связи Германия планирует закупить через механизм PURL двумя пакетами военные товары для Украины еще на $200 млн. Кроме того, мы внесем дополнительно €25 млн в трастовый фонд НАТО Comprehensive Assistance Package, с тем чтобы достаточным образом обеспечить украинских военных как раз сейчас - во время льда и снега на фронте - необходимым зимним снаряжением и медицинской помощью", - утверждал глава МИД ФРГ.