Голикова: число вакансий на одного безработного выросло с 6 до 25

Это также привело к росту заработной платы по специальностям операторов и водителей-машинистов различной спецтехники в два-три раза, отметила вице-премьер РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Александр Щербак/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Количество вакансий, приходящехся на одного безработного в России, за последние голы увеличилось с 6 до 25 предложений. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе пленарной сессии Всероссийского кадрового форума.

"За последние годы с учетом отраслевого перетока кадров количество вакансий на одного безработного с релевантным опытом выросло с 6 до более чем 25 по отдельным рабочим специалистам. И с трех до семи по операторам и водителям-машинистам различной спецтехники. Естественно, это привело к росту заработной платы по этим специальностям в два-три раза", - сказала она.