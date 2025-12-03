Белоруссия запретит фурам Латвии, Литвы и Польши ездить без навигационных пломб

Мера не касается транспортных средств, выявленных на границе с РФ и убывающих с белорусской территории через этот участок государственной границы республики

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Белорусский Совмин ввел запрет на передвижение по территории республики грузовиков, въехавших из Латвии, Литвы и Польши, без навигационных пломб.

"Навигационные устройства (пломбы) применяются в обязательном порядке: при ввозе в Республику Беларусь с территорий Латвийской Республики, Литовской Республики и Республики Польша товаров автомобильным транспортом, а также в отношении порожних автомобильных транспортных средств международной перевозки, зарегистрированных в Европейском союзе", - говорится в постановлении кабмина, опубликованном на национальном правовом интернет-портале.

Из документа следует, что применение пломб обязательно в отношении транспортных средств, нарушающих требования законодательства Белоруссии о перемещении по территории республики, в том числе грузовиков, тягачей, прицепов и полуприцепов, зарегистрированных в государствах - членах Евросоюза. Мера не касается транспортных средств, выявленных на границе с РФ и убывающих с белорусской территории через этот участок государственной границы Республики Беларусь.

Кроме того, действие постановления не распространяется, в частности, на автомобили, занимающиеся транспортировкой товаров из Калининградской области в Белоруссию, а также грузов, ввозимых на территорию республики через границу с Россией.

Документ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Ранее Совмин принял постановление, согласно которому до конца 2027 года установлен запрет на перемещение по республике грузовых автомобилей и тягачей, зарегистрированных в странах Евросоюза, прицепов и полуприцепов с польской и литовской регистрациями, легковых автомобилей, зарегистрированных в Польше и осуществляющих международную перевозку в соответствии с индивидуальными накладными или международными товарно-транспортными накладными CMR.