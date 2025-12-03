Голикова: в РФ сложился максимальный уровень занятости трудоспособного населения

С 2020 года в России число занятых выросло на 4 млн, сообщила российский вице-премьер

Редакция сайта ТАСС

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова © Сергей Карпухин/ ТАСС

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Число занятых в России с 2020 года увеличилось на 4 млн, а с 2022 года - на 2,6 млн. На текущий момент в стране сложился максимальный уровень занятости трудоспособного населения, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Существенно возрастает численность молодежи в возрасте от 15 до 24 лет. И на текущий момент мы видим, что сложился максимальный уровень занятости трудоспособного населения, - до 61,4%. С 2020 года численность занятых в России увеличилась на 4 млн человек, а с 2022 года - на 2,6 млн человек", - сказала она на Всероссийском кадровом форуме.