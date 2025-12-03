Норвегия выделит Украине $500 млн на оружие в рамках программы PURL

Средства пойдут на закупку оружия США

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Alex Babenko

БРЮССЕЛЬ, 3 декабря. /ТАСС/. Норвегия предоставит дополнительно $500 млн на закупку оружия США для Украины в рамках американской программы PURL. Об этом заявил министр иностранных дел королевства Эспен Барт Эйде во время встречи глав МИД стран НАТО в Брюсселе.

"Сегодня Норвегия объявит о выделении дополнительных $500 млн в рамках программы PURL", - сказал глава внешнеполитического ведомства на полях встречи.

По словам Эйде, средства будут предоставлены в рамках двух пакетов помощи во взаимодействии с другими участниками Североатлантического альянса. Первый будет выделен совместно с ФРГ и Польшей, а второй - с Германией и Нидерландами.

Программа PURL была запущена 14 июля президентом США Дональдом Трампом и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Согласно этому механизму, союзники по альянсу выкупают вооружения для Украины из американских запасов.

После начала Россией специальной военной операции западные союзники Киева многократно нарастили поставки вооружений на Украину и выделяют все новые пакеты помощи. При этом в Киеве постоянно настаивают на увеличении поставок военной помощи. В Москве неоднократно подчеркивали, что отправка Западом вооружений Киеву и содействие в обучении украинских военных лишь затягивают конфликт и не меняют ситуацию на поле боя.