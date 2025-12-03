ЦБ для улучшения надзора намерен установить узел блокчейна в своем здании

Такая мера позволит повысить скорость надзорных процедур, добавить прозрачности и снизить затраты на регулирование рынка ЦФА, сообщил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ Кирилл Пронин

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Банк России прорабатывает технические условия для установки узла блокчейна одного из операторов цифровых финансовых активов (ЦФА) в здании ЦБ. Об этом сообщил директор департамента инфраструктуры финансового рынка ЦБ РФ Кирилл Пронин.

"Мы в стадии пилота. Прорабатываем технические условия, чтобы установить узел блокчейна одного из операторов у себя в Банке России. Это даст возможность в режиме онлайн видеть все данные по транзакциям и токенам на кошельках пользователей системы, но без персональных данных", - сказал он. По его словам, такая мера позволит повысить скорость надзорных процедур, добавить прозрачности и снизить затраты на регулирование рынка ЦФА.

Пронин подчеркнул, что ЦФА заняли нишу короткого долга, который можно быстро привлечь для финансирования текущей деятельности или закрытия кассовых разрывов. "Этот инструмент обладает вторичной ликвидностью, вторичным рынком", - отметил он.

Он также сообщил, что ЦБ РФ прорабатывает изменения в законодательстве, которые позволят совершать сделки с ЦФА по правилам организованных торгов. "Мы за бесшовное пространство для цифровых активов", - добавил Пронин.

Он отметил, что ключевая проблема - отсутствие интеграции между платформами. "Если покупатель и продавец находятся у разных операторов, сделка невозможна. Смарт-контракты бессильны, пока платформы остаются изолированными "колодцами", - пояснил он. Пронин также рассказал, что ЦБ рассматривает возможность создания централизованного моста-платформы или добровольной интеграции между ОИС (операторы информационных систем), а также обсуждает модель, при которой идентификацию клиента может проводить брокер, передавая на платформу только идентификатор без остальных данных.