Бюджет Саратовской области на 2026 год приняли с дефицитом в 12,6 млрд рублей

Проект бюджета приняли в двух чтениях

Редакция сайта ТАСС

САРАТОВ, 3 декабря. /ТАСС/. Депутаты Саратовской областной думы на очередном заседании поддержали проект бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов. Прогнозируемый дефицит региональной казны в 2026 году составит около 12,6 млрд рублей при доходах в более 191,1 млрд рублей.

"Доходная часть областного бюджета составит в следующем году 191,1 млрд рублей. Для исполнения расходных обязательств области в очередном году, предварительно, планируется направить 203,7 млрд рублей", - сказала министр финансов Саратовской области Ирина Бегинина. Проект бюджета принят в двух чтениях.

По ее словам, около 60% расходов, или 121,6 млрд рублей, будет приходиться на социальную сферу. Ассигнования на нее предусмотрены с ростом почти на 15 млрд рублей к первоначальному бюджету этого года. Более четверти всех расходов в 2026 году - порядка 53,5 млрд рублей - планируется направить на образование, свыше 20% расходов - 45,2 млрд рублей - на социальную политику. Как отметила Бегинина, среди приоритетных направлений также помощь многодетным семьям и участникам спецоперации. "Все действующие меры социальной поддержки, а их насчитывается в регионе более 150, сохранены. Напомню, выплаты получает каждый третий житель региона", - сказала министр.

Как отметил губернатор Роман Бусаргин, показатели статей расходов проекта бюджета 2026 года отвечают главным государственным задачам и приоритетам по эффективному использованию бюджетных средств и устойчивому развитию экономики.

"В продолжающихся непростых условиях нам удалось обеспечить две основополагающие вещи: выполнение всех социальных обязательств перед жителями и сохранение всех региональных программ развития. В случае со вторым отдельно стоит отметить чрезвычайно важные и востребованные направления: ремонт сельских дорог, на который будет направлено более 1,3 млрд рублей, и ремонт тротуаров с финансированием более 200 млн рублей", - сказал глава региона.

По его словам, на развитие здравоохранения в 2026 году дополнительно направят 1 млрд рублей, на развитие образования - более 3 млрд рублей. Объем средств по строительству автомобильных дорог и проектно-изыскательским работам в бюджете 2026 года по сравнению с показателями текущего года вырастет в 2,5 раза - до 1 млрд рублей.

В конце 2024 года депутаты утвердили доходы областной казны на текущий год в размере 173,2 млрд рублей, а расходы - 177,9 млрд рублей.