China Daily: отмена виз вызвала взрывной рост спроса на поездки в РФ из КНР

Количество запросов на перелеты из Ханчжоу в Санкт-Петербург на платформе китайского туристического сервиса Qunar выросло более чем в три раза в течение первого часа после публикации новости об отмене визового режима

Редакция сайта ТАСС

© Петр Ковалев/ ТАСС

ПЕКИН, 3 декабря. /ТАСС/. Введение безвизового режима между РФ и КНР привело к резкому росту интереса китайцев к поездкам в Россию. Об этом пишет газета China Daily.

Читайте также

Путешествия без проблем. Куда россияне могут поехать отдохнуть без визы в 2025 году

Президент России Владимир Путин 1 декабря подписал указ о временном порядке въезда в РФ граждан Китая. Они получили право на въезд в Россию без оформления визы, если они отправляются в страну с туристическими или деловыми целями не более чем на 30 дней. Ранее китайская сторона приняла аналогичное решение, оно так же будет действовать до 14 сентября 2026 года.

Как отмечает China Daily, количество запросов на перелеты из Ханчжоу в Санкт-Петербург на платформе китайского туристического сервиса Qunar выросло более чем в три раза в течение первого часа после публикации новости о подписании указа президентом РФ, а количество поисковых запросов по рейсу Пекин - Москва за то же время увеличилось на 44%.

По словам эксперта по туризму Вэй Чанжэня, наиболее популярными у китайских туристов традиционно остаются Москва, Санкт-Петербург и города Дальнего Востока. "Безвизовый режим определенно будет способствовать развитию трансграничного туризма", - добавил он.

По оценке издания, введение безвизового режима будет не только стимулировать туризм, но и способствовать оживлению промышленных зон на северо-востоке Китая и на Дальнем Востоке. По мнению эксперта Пекинского объединенного университета Чжан Цзиньшаня, этот шаг сыграет важную роль в укреплении торгово-экономических отношений между двумя странами.