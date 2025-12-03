Котяков назвал самую "молодую" отрасль в России

Ей является информация и связь в IT

МОСКВА, 3 декабря. /ТАСС/. Отраслью в России, в которой отмечается наибольшее количество молодых сотрудников, является "Информация и связь" в IT, почти 35% работников данной отрасли - это сотрудники возраста 30-39 лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Сегодня самая "молодая" отрасль, как и ожидалось, "Информация и связь" в IT. <...> Почти 35% работников сегодня - это сотрудники возраста 30-39 лет, еще 26% работников моложе 30 лет. И для этой сферы характерна наименьшая доля сотрудников старше 60 лет - это всего 5%", - сказал он на Всероссийском кадровом форуме.

Котяков добавил, что еще одним примером "молодой" отрасли является индустрия гостеприимства. Каждый седьмой работник в этой сфере не достиг 23-летнего возраста. При этом высокая доля работников старше 50 лет - более чем 30% от общей штатной численности, наблюдается в сельском хозяйстве, обрабатывающем производстве, энергетике, транспортировке и хранении, операциях с недвижимостью, образовании и здравоохранении. "Все это предопределяет наши кадровые потребности. Если охарактеризовать коротко, кто нам нужен в ближайшие 7 лет, то ответ по сравнению с прошлым годом нисколько не изменился. Это квалифицированные рабочие и специалисты высшей квалификации, в первую очередь инженеры, IT-специалисты, врачи, педагоги и ученые", - пояснил он.

При этом топ самых массовых отраслей составляет торговля, в ней на текущий момент занято 13,6 млн человек, обрабатывающие производства - 10,6 млн, строительство - чуть меньше 7 млн, транспортировка и хранение - почти 6 млн человек.